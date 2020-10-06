国民党提案“台美复交”“美协防台湾” 台立院通过

台湾在野的国民党团今天（6日）在立院提出，将政府应请求美国协助台湾抵抗中国大陆，以及与美复交两项公决案列为讨论事项，两案在朝野无异议下照案通过。

据台湾《联合报》报道，请求美国协助台湾抵抗大陆提案提到，鉴于大陆军方连续15天派军机扰台，朝野各党团共同呼吁大陆必须自我克制，停止一切挑衅行为，蔡政府宜尽速重新开启对话，以缓解两岸冲突，莫使台海紧张局势再升温。

提案指出，长久以来美国一直是台湾军力坚实后援，为强化“中华民国国家安全”及完善国防战备，使台湾海峡现状不因一方采取任意行为而改变，蔡政府应积极说服美国政府依照“台湾关系法”精神，一旦大陆有明显危及台湾人民安全及社会经济制度的行动时，在台湾政府请求下，将前述大陆举动视为对西太平洋地区和平及安定的威胁，并以外交、经济与安全防卫等方式协助台湾抵抗。

民进党团提议，将原本提案文字“以外交、经济与直接军事等方式”，改为“以外交、经济与安全防卫等方式”协助台湾抵抗大陆。

与美复交提案则提到，鉴于美国近期接连派出卫生部长阿扎尔、国务次卿克拉奇访台，并宣布对台多项军售，以及近年美国对台湾的支持日益提升，陆续通过多项对台友好法案。在台美关系突飞猛进之际，政府应以美国与“中华民国”回复邦交作为对美外交目标，并积极推动。

国民党团也在立法院提出这两项“避战”公决案时说，因应当前蔡政府亲美抗陆策略，蔡政府应尽快促成台美复交与美军协防台海安全，全案在朝野无异议下通过交相关单位研议处理。

国民党团成员林为洲认为，如果美国真的对台湾好，那就不是“只卖给我们武器、卖给​​我们美猪”，也要宣示协防台湾的决心。

对于公决案获得通过，民进党发言人谢佩芬表示，民进党长期耕耘与美国等理念相近国家的友好关系，蔡英文总统任期内，台美关系有多项重大突破，近期美国卫生部长阿扎尔、国务次卿克拉奇接连访台，即展现台美间紧密的伙伴关系。

谢佩芬说，外交本就不分党派，民进党欢迎国民党与民进党及台湾主流民意站在一起，共同为台美实质关系的推进努力。

民进党也希望国民党未来能以具体行动来落实这两项决议，不要反对或杯葛政府推进台美关系的各项工作，展现立法院通过这两项决议的跨党派共识。