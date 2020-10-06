拆除美资助设施后 柬埔寨否认给予中国使用海军基地特权

柬埔寨政府周一（10月5日）正式否认，拆除位于泰国湾的云朗（亦译云壤）海军基地内一处由美国资助的设施，是为了准许中国获得基地使用特权的信号。

据美国之音报道，柬埔寨国家海事安全委员会声明，其战术指挥总部是一个临时性的建筑物，将它搬迁的计划早在2017年底就开始了。它把这一设施称为是与美国和澳大利亚合作开展的“负责执行多机构执法的业务单位”。

该委员会说，现有的这一设施太小，而且缺乏船舶停靠的设施，进行培训和其他活动的能力有限，因此正在新的地方建立一个较大的设施，其功能或与外国伙伴的关系都没有改变。

中国是柬埔寨首相洪森最密切的政治盟友，对柬埔寨提供了大量的援助和投资。

洪森首相今年6月声明，中国没有获得使用这一基地的特许权，柬埔寨欢迎包括美国在内的所有国家的军舰在这里停靠。他同时指出，柬埔寨的宪法不允许任何外国在其土地上建立军事基地。

《华尔街日报》去年报道说，美国官员看到的被认为是一份协议的初步草案将允许中国对云朗基地有30年的使用权，中国将能够在那里部署军事人员、储存武器和停泊军舰。西方分析人士认为，在柬埔寨获得这一基地的使用权会大大扩大北京的战略军事投放能力，改变该地区的权力平衡。

针对中柬两国是否签署了一个允许中国在云朗海军基地建立基地的秘密协议的问题，柬埔寨国防部发言人春速杰（Chhum Socheat）将军曾于去年8月21日接受美国之音访问时坚称，柬埔寨没有与中国签署这样的协议，因为柬埔寨宪法第53条非常清楚地表明，不允许任何外国军队在柬埔寨设有基地。

他当时还表示，柬埔寨“想都没有想过”允许中国军方以任何形式使用这个海军基地。

对于鉴于中国在柬埔寨有如此多的投资和援助以及对柬政府所拥有的影响力，如果中国要求使用这个海军基地的话，柬埔寨很难对中国说不的问题，这位发言人当时回答说：“柬埔寨是一个完全独立的主权国家。我们不被任何人所主导。不，我们不害怕任何人。我们谁也不怕。投资和贸易是投资和贸易问题，军事是军事方面的问题，你必须把二者分开。”

中国国有的优联发展集团通过其七星海度假村开发项目获得了该地区很大一部分海岸线的控制权，并在泰国湾建设了一个看来既可以停靠军用飞机也可以用于民用航运的机场，都加剧了外界对中国获准在该地区修建军事设施的猜测。

美国财政部上个月宣布对优联集团进行制裁。蓬佩奥国务卿在美国财政部宣布制裁优联集团的当天发表声明说，有“可信报道”表明，七星海项目“可以被用来存放（中国）军事物资。”他说：“如果情况属实，这将违反柬埔寨的宪法，并有可能威胁印太地区的稳定，也可能影响柬埔寨的主权和我们盟国的安全。”