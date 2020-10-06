有台大学被指签一中承诺书 苏贞昌：学术交流不该有政治条款

台湾媒体声称，有些大学应中国大陆方面的要求，私下签署一中承诺书，行政院长苏贞昌对此认为，学术交流不该有政治条款。

据台湾《自由时报》今天（6日）报道，有消息指45%的台湾境内大学签署承诺书，承诺课程内容不涉及政治敏感的活动，但台湾教育部迄今未曾开罚违规大学。

苏贞昌在立法院受访时说，如果有大陆用政治介入影响学术交流的事件，将请台湾教育部了解盘查，并做对应处理。

民进党立委王定宇、赵天麟也对此共同提出修正草案，增订台湾各级学校与大陆的学校缔结联盟、书面约定、合作行为或为单方承诺、声明，其内容不得违反法令规定，或涉有配合统战之政治性目的；违反规定者，教育主管机关得停止相关补助或禁止其招生。

台湾基进立委陈柏惟受访时说，大陆常宣称不对外侵略及发动战争，但惯以统战方式将台湾锁在大陆里面，当有越多学校及学生承认一中原则，甚至去签署一中承诺书，等于是把台湾绑进中国大陆，实践了大陆的统战目的。

陈柏惟认为，以现代战争角度而言，大陆飞弹不可能将台湾全岛歼灭，要打登陆战在台湾街道不一定占有优势，用思想、文化、教育等方式可轻易将台湾收买，台湾人都不应签署一中同意书，台湾民意不能接受一中原则，支持修订两岸条例从严管理。

