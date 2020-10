美方反对中国限制美驻港领事活动 称对各方均有害

对于中国对美国驻华使领馆及其人员的活动采取限制一事,美国驻香港和澳门总领事馆反对中方施加新限制,表示此举对各方有害。

据美国驻香港和澳门总领事馆发布的声明,美国领馆指出,中国多年来对在中国大陆的美国外交官施加限制措施,通常禁止美国外交官举办文化活动、禁止美国外交官与官员和其他同行会面,阻止他们访问大学校园。

由于中国对美国外交官实施不合理限制措施,而且长期以来拒绝进一步实现双方的对等,美国国务院不得不对在美国工作的中国外交官提出新的要求,要求中国驻美国大使等人员必须获得美国国务院批准,才能访问美国大学校园并与当地政府官员会面。

美国领馆指出,但是和过去一样,香港经济贸易办事处驻美国办事处(Hong Kong Economic and Trade Offices in the United States)的人员可以自由地与任何人会面,无需批准。而中国外交部则对美国驻香港总领事馆发布限制措施,还有报道指,中国要求港府官员不得和美国外交人员会面。

美国领馆批评,这些措施显示,中国无视他对香港人民承诺的个人自由和外交规范,中国此举还违反了“一国两制”的承诺。多年来,公开演讲和思想自由交流使香港受益匪浅,北京限制对话的措施对各方都有害。

美国驻香港和澳门总领事馆在声明中确认,根据中国外交部的文件,限制措施仅限于美国在香港的外交人员,并不影响其他地方(澳门)的外交人员。

美国国务院9月初宣布新规,要求中国驻当地的高级使馆人员到访大学或与地方官员见面前,必须取得美方许可。在使领馆之外的场所组织超过50人的活动,也需提前获得美方同意。

中国外交部随后对此反制,并宣布限制对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动,包括高级外交官在内。中方的声明中多次提到,此举是为了“敦促美方纠正错误”。