中国驻印大使：印度限制中企投资损人不利己

中国驻印度大使孙卫东10月4日表示，印对中国企业和投资采取的相关限制措施，不符合任何一方利益，损人而不利己。

据中国驻印度大使馆官网报道，孙卫东当日与在印华侨华人、中资企业等举行视频座谈。他介绍了中印关系的近况，指出当前形势下，如何正确把握中印关系的前进方向尤为重要。他说，作为两个发展中大国，中印面临的挑战是战胜疫情、复苏经济、改善民生，需要的是合作而不是对抗，是互信而不是猜忌。

孙卫东指出，作为邻居，中印存在一些分歧是正常的，要把分歧放在双边关系的适当位置，不能任由分歧干扰双边关系。印度对中国企业和投资采取的相关限制措施，不符合任何一方利益，损人而不利己。任何使矛盾扩大化、复杂化的做法无助于解决问题，对话谈判才是正道和出路。越是困难的时候，越要把大局稳固好，把互信维护好。

孙卫东还提到，当前冠病疫情在印度持续发展，确诊人数仍在快速上升。驻印度使领馆将竭尽全力支持中企和民众防疫、复工复产、提供力所能及的支持和帮助。驻印使领馆正从国内新增订购一批防疫用品，将尽快发放第三批健康包和抗疫物资。

孙卫东还提出三点希望：一是中资机构要做到疫情防控常态化；二是继续做中印合作的桥梁。中资企业要坚持合法合规经营，通过践行社会责任；三是继续为中印友好和中国经济社会发展添砖加瓦，推动中印文化交流互鉴，促进中印友好合作。