退将指军方战力为零 台教会批别再领月退俸

台湾陆军前总司令陈廷宠指台湾军方战力是零，在台湾引发争议。台湾教授协会认为，陈廷宠既然自认是“骄傲的中国人”，就别再领取“超高额”的每月19万余元（新台币，9000新元）退休俸。

据台湾《联合报》报道，台湾教授协会今天（6日）在记者会上，呼吁陈廷宠不要一边献媚亲大陆，一边践踏台湾人民。

面对大陆持续挑衅，协会认为，台湾政府应参考外地军事经验，提高防御能力，重新检讨兵役制度。

协会代会长陈俐甫说，陈廷宠虽已退休，但曾任高阶将领，其人脉关系及言行会仍会影响军中的“国家认同”和敌我意识。

立委陈柏惟说，准备提出“境外势力影响透明法”草案，针对具有特定公职人员身分的人，如果明示或接受暗示，与大陆呼应，就需要受到一定程度的检视。

陈柏惟提到，像陈廷宠这样的身份，就特别需要注意其行为，不能唱和大陆“一国两制”发表共同声明，应有相关约束规范。

陈廷宠上个月29日在一个活动上致辞时说，如果两岸开战，台湾军方战力为零，并说“我是中国人，是骄傲的象征”。

综合中时电子报和《联合报》报道，陈廷宠认为，今天的台湾社会由于领导人的无知无智，歪曲历史，指鹿为马。

陈廷宠说：“悲哀的是中华民族仍有不少败类，不顾祖宗的荣耀，要做美日的走狗。”

陈廷宠也在接受电视台的采访时说，现在兵期缩短只剩四个月，不晓得台湾今天的战力是什么，“战力是零，挡不住”，并认为台湾的部队没有训练，没有训练就没有战力，就不能打仗。

据了解，台湾的服役期在过去曾长达两年，目前已缩短为四个月。

陆委会指责陈廷宠的说法极为不当，已伤害台湾人民情感，对于他的离谱失格言行，表达高度遗憾。