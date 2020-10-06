山西和吉林政府负责人被约谈 因连续发生重大事故

中国国务院安委会10月6日分别约谈山西省和吉林省政府负责人，要求两省就今年以来连续发生的重大生产安全事故，深刻剖析原因、总结教训。

据人民日报客户端报道，记者从应急管理部获悉，国务院安委会要求两省政府剖析原因、总结教训，结合事故调查，采取措施防止重蹈覆辙。中国国务院安委会副主任、应急管理部党委书记黄明分别主约谈。

今年以来，山西省发生临汾襄汾“8·29”农村饭店重大坍塌事故、太原“10·1”景区冰雕馆重大火灾事故，分别造成29人遇难和13人遇难。截至目前，今年山西全省重大事故起数和死亡人数均排全中国第一，近年来还接连发生森林火灾、山体滑坡等多起灾害事故，造成群死群伤。

吉林省松原市发生“4·15”和“10·4”2起重大道路交通事故，分别造成12人遇难和18人遇难。截至目前，今年吉林省的重大道路交通事故起数占到全中国的一半。

约谈指出，连续发生重大生产安全事故暴露出山西省、吉林省在落实安全生产责任制上有很大差距，在克服形式主义官僚主义上有很大差距。山西省、吉林省要统筹发展和安全两件大事，扛起防范化解重大安全风险的政治责任。

约谈要求，山西省、吉林省要抓住重点地区、重点行业领域推动严格执法检查，推动企业主体责任落实到位，建强安全监管执法和应急救援队伍，扎实推进安全生产专项整治三年行动，“从根本上消除事故隐患”“从根本上解决问题”。