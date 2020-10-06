纽约大学教授：大陆人均收入2030年将超过台湾

美国纽约大学教授熊玠引述智库数据提到，中国大陆的境内生产总值（GDP）将在2030年赶上美国，人均收入也必将超过台湾，并说统一问题就会水到渠成。

据香港中评社报道，熊玠本月1日在讲座上说，美国国会通过经特朗普签署的“美国台湾旅行法案”，使特朗普才能让美国的卫生部长阿扎尔以官方的身份访问台湾，随后又有了次国务卿克拉奇的访台。

熊玠提到，这打破了自1979以来美国与台湾间没有部长级以上官员互访的规矩，达到特朗普政府“联台抗中”的目的。

他认为，特朗普打台湾牌是组合式的，比如他就任三年多以来，已对台湾军售八次之多，相信很快还会有第九次。

熊玠觉得，台湾在民进党控制之下也在打美国牌，甚至狐假虎威，是否对台海两岸关系与统一之前景造成全程的阻扰，值得各位正视。

熊玠乐观看待两岸统一前景，并解释由于经济安全的比重远超过军事安全，随着大陆的持续发展，台湾与大陆经济发展对比必定会明显改变。

如果中国大陆在2050年后替代美国作为世界首强霸主，熊玠认为，这就是美国也无法不接受这样事实的转移。

他分析，在这两种变数均发生的情况下，是否还有台独问题的存在，显然已极为悬乎，并说中国统一，不是会与不会的问题，而是何时发生的问题。