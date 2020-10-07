美在台协会主席重申“六项保证” 称美国两岸政策非真空

美国在台协会主席（AIT）莫健前天在美台国防工业会议，以视频发表演说。莫健在会中表示，中国大陆对台湾威胁日益增加，美台之间的防卫合作，军事采购和台湾自我防卫和安全需求的对话重要性更甚以往；美国对台政策不变，莫健在会中宣读六项保证的内容，且提到，美国的两岸政策并非真空，中国大陆的行动将不可避免推动美国政策的发展。

根据《联合报》报道，莫健引述国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）在参院听证会时的说法，重申美国持续落实“台湾关系法”和“六项保证”，就如同美国对“一中政策”的承诺；台湾关系法和六项保证包含“美国坚持两岸问题必须以非胁迫或威胁的方式和平解决”。

莫健在演讲中逐一念出六项保证内容，并指解密相关文件是为了让美国长期政策更清楚。

莫健说，就如同前总统雷根所说，对台军售的性能与数量，取决于中国大陆对台所构成的威胁而定，台湾相对于中国大陆的防卫能力均应得到维持。

莫健说：“美国的两岸政策并不是真空的，中国的行动以及这些行动反应和平意图的程度，将不可避免地推动美国政策的发展。 同时，六项保证的核心，是美国持续支持两岸和平解决分歧。”

莫健还说，一整年来看到中国大陆对台霸凌和敌意加倍，大陆发动军事演习、数位攻击和敌对言论，持续封锁台湾参与国际组织，威胁任何想与台湾发展紧密关系的国家和政治人物，还在国际舞台上公开威吓饭店、航空公司和国防承包商。

莫健表示，中共总书记习近平坚持台湾在一国两制的架构下，尽快与中国大陆统一；实际上，一国两制是一个遭多数台湾人民拒绝的架构，中国大陆对香港所采取的行为已清楚呈现，中国大陆不只想统一台湾，也想摧毁台湾民主。

莫健说，美台国防合作、国防采购，以及台湾自我防卫与安全需求的对话重要性更甚以往；莫健肯定蔡英文扩大国防预算政策。

莫健说，美方对台承诺未变，但台湾必须尽一己之力明智投资国防武器和维护、实施艰苦训练、发展论述，并在需要时改革，台湾今时必须做好准备。台湾人民抵抗侵略、捍卫家园与生活方式的意愿与能力，将能提供最有效的威吓力。

美台国防工业会议为闭门会议，邀请美台官员发表演说，并以台湾安全为主题和与会者对谈；主办单位美台商会（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）昨天公布了演说内容。