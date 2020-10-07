调查指英美澳等九国对中国负面看法创纪录新高

皮尤研究中心的全球调查显示，在美国及其他一些主要国家，受访者对中国的负面看法达到创纪录高点。

据彭博社报道，调查发现，在14个接受调查的国家中，大多数受访者对中国持负面看法。包括美国，德国，英国，韩国，澳大利亚、加拿大在内的九个国家，对中国的负面看法达到皮尤研究中心十几年前开展该调查以来的最高点。

皮尤在周二发布的报告中说：“近年来，许多发达经济体对中国的看法越来越负面，过去一年反对的意见激增。”

其中，对中国持负面看法的人数增长最快的是澳大利亚，两国间的关系正在日益紧张，81%的澳洲受访者对中国不满，比去年增加24个百分点。在英国，74％受访者对中国持负面看法，同比上升19百分点。自去年以来，不满中国的美国受访者增加了13百分点。在瑞典和日本，比例分别达到85%与86%。

报道指，这一结果凸显了北京在赢得全球舆论方面面临的困难，尽管中国向其他国家分发了援助，并承诺向全球提供任何潜在的中国冠病疫苗。但在接受调查的14个国家中，中值61％的受访者认为中国在应对疫情方面行事糟糕。只有美国得分更差，中值84％的受访者认为美国疫情控制糟糕。

该民意调查基于盖洛普和Abt Associates对14个国家的电话访问，误差幅度各不相同。

