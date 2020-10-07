蓬佩奥访日：打造一个“对抗中共的安全保障网”

美国国务卿蓬佩奥访问日本，他接受日媒专访时透露，有意打造一个“对抗中国共产党的安全保障网”。被问及中共武力犯台，美方是否会协防台湾时，蓬佩奥表示，美国将采取一切行动，缓解区域的紧张情势，“坐视中国大陆的行为并非正确答案，不论是对台湾或日本，美国一直是安全保障上的伙伴”。

根据《联合报》报道，蓬佩奥接受专访时明确表达，希望将美、日、印、澳四国合作制度化后，扩大到周边其他国家，建立印度太平洋地区的多边安保框架，强化具有共同价值观和战略的国家间的凝聚力，剑指中国大陆。

台美关系上，蓬佩奥提到，美国与台湾建立长期关系，有着相同的价值观，但令人遗憾的是，中共拒绝这样做，也未让香港维持五十年高度自治。

被问到若中国大陆单方面攻击台湾，美国是否准备捍卫台湾时，蓬佩奥表示，美方将采取一切措施缓解区域的紧张局势。这是特朗普政府在全球的任务；美方不是要挑起冲突，而是在寻求和平，该感到羞耻的是中共；除了与越南关系紧张，迫使日方不得不在钓鱼台空域频繁紧急升空因应，还有中印边境发生的事情，中国大陆用暴力手段，不是大国应有的所为。

蓬佩奥在接受日媒专访时，对于美中因台、港加深对立，他认为这不是美国对上中国的问题，而是自由与专制政治要选择哪边的问题，并质问“让使用军事或威迫力量欺压弱者的国家来支配世界好吗？”他强调，美中对立并非双边问题，而是国际社会的问题。

蓬佩奥谴责中国大陆在南中国海及东海炫耀军事力量，持续采取威迫性行动。他说，这是紧急课题，全球长期以来被置于中国大陆威胁下，现在是必须认真应对这个问题的时候。