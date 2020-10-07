台工总调查：近八成大陆台商近期不续投大陆

冠病疫情全球蔓延，中国大陆虽然称已大部分复工、产能恢复，但是台湾全国工业总会（工总）最近对大陆台商的调查显示，逾八成今年营收大幅下滑，更有近八成未来两年不打算继续投资中国大陆，工总预判，这些投资可能回流台湾。

根据《自由时报》报道，这次调查是在7月7日至8月25日之间进行，也是中国大陆官方表示已击退疫情、且各项复工、复工脚步都已正常化之后，共有157家台企接受调查，主要是中小企业。

据调查，在大陆的台商中，传统产业（包括塑橡胶、纺织等）有逾九成陷入营运衰退，最主要的冲击为“海外订单流失”；资通讯、电子业有近七成受挫，最主要冲击在“人流与物流滞延”，且因隔离检疫耗时很多，对常态的台干往返造成极大困扰。

跟疫情营运相比，约四成台商产能恢复在一至六成左右，产能利用率达到70%的台企不到五成，更有近一成台商还在停工。

另外，近六成台企在疫情暴发后，就采取“收缩生产线，推迟投资计划”，推出各项应急手段，如“在家工作”、“减薪”和“无薪假”等。

台商预计，这场病毒流行所带来的冲击可能还会持续半年，不过，高达66%的台商悲观看待对中国大陆下半年的投资环境，近80%台商未来两年不会增加对中国大陆的投资，工总认为，这些投资可能回流台湾。

