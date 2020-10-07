国民党提案台美复交 大陆官媒：跟民进党竞争“爱台”

国民党立法院党团昨天提出“政府应请求美国协助抵抗中共”和“台美复交”两项提案，获台湾立法院会无异议通过。对于国民党提案的动机，中国大陆官媒认为是为跟民进党竞争“爱台”论述权。

中国大陆官媒环球网报道，针对国民党团此举，厦门大学台湾研究院副院长张文生表示，原因之一是为了向台湾民众展示国民党“爱台保台”的决心，旨在和大陆拉开距离，同时展现出自己“爱台保台”的形象，与民进党竞争“爱台”的论述权。

张文生说，另一个原因则是出于政党政治斗争的考量，但无论基于什么考虑，这两项都是“台独”性质的提案，必须强烈谴责。但国民党是在野党，即使提出这样的提案，也不能起到任何主导作用。国民党是光说不练，相关提案在此时被提出，目的无异于将民进党当局“架到火上烤”。

张文生指出，蔡英文一直以“亲美反中”标榜自我，自称是美台关系发展最好的时期，那是否真的能让美国有所行动？国民党此举不排除是在逼迫民进党去做根本做不到的事情，要揭穿蔡英文的“皇帝的新衣”。

《环球时报》主编胡锡进也在微博对此发表评论说，无论如何，国民党的这波立委都是吃错药了，他们堕落了、市侩化。

胡锡进还说，“看国民党立法院党团破落的砸锅卖铁的德性，未来的两岸和平和国家统一是指望不上他们了”，大陆决不可再抱幻想，唯有充分做好军事斗争的准备，要随时能够给“台独”以决定性的惩罚。