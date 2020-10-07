据报哔哩哔哩安排赴港二次上市

据报中国流媒体公司哔哩哔哩（bilibili）即将赴港上市，公司在美国股价大涨6.8%，最新市值158亿美元（约215亿新元）。

据新浪财经报道，消息称哔哩哔哩聘请摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银集团四家银行安排其香港二次上市，目标明年上市，集资至少10亿美元。

另外还值得注意的是，B站开播不到两周后，《风犬少年的天空》站内播放量已经破亿。随着该剧热度持续走高，更带动B站应用整体下载量一路攀升，登顶免费排行榜第二名。

公司董事局主席兼首席执行官为陈睿自2001年加入金山软件2006年任金山毒霸事业部总经理。2008年离开金山，创立贝壳安全——中国首个云安全厂商。2010年贝壳安全被金山并购，成为金山网络（现猎豹移动）的联合创始人。2011年作为天使投资了哔哩哔哩，并一直担任其业务顾问。他于2014年猎豹移动IPO后退出，正式加入哔哩哔哩成为合伙人并担任董事长。

陈睿目前持股占比15.1%，拥有45%的表决权。腾讯持股13.3%，只有4%投票权。公司董事兼总裁徐逸持股占比8.8%，有26.3%的表决权。阿里旗下淘宝持股7.2%，拥有2.2%的表决权。正心谷创新资本持股5.9%，拥有1.8%的表决权。

据此统计，公司董事局主席陈睿身家为23.07亿美元，公司总裁徐逸身家为3.73亿美元。

公司第一季度总净营收达23.2亿元（人民币，下同，4.65亿新元），同比增长69%。净亏损为5.4亿元，相较去年同期的净亏损1.96亿元有所扩大。国元国际表示，公司一季度游戏业务收入增长开始提速，公司旗下产品一季度进行了版本更新，也带动了玩家消费水平提升,广告业务在一季度实现了远超行业的增速。