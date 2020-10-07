东莞玉兰大剧院宣传蹭“拉姆”热点引非议

网红拉姆上月被前夫泼汽油烧伤，经过半个多月抢救后于上周三不幸去世。拉姆的不幸遭遇引发社会关注。中国东莞玉兰大剧院微信公众号“东莞玉兰大剧院”在为该剧院的新剧目宣传而推出一篇题为《拉姆为前夫所烧，而我只为你燃烧》的文章，再度引发网络新一轮关注。

根据红星新闻报道，虽然文章目前已被删除，但从原文截图中可以看到，这篇疑似为剧目《重生》所发的推文中，列举了一些情杀类新闻事件，称“但依然有人怀抱着炽热的永恒的爱，‘我只为你燃烧，请为我敞开怀抱’。《重生》是一个唤醒爱情的真实故事。”

这篇文案发出后被网民批评“冷血”、“竟然蹭这个热点，是不是脑子进水了？”、“作为一个高雅的艺术场所，玉兰大剧院犯这样的错误实属不该”……不少网友带着类似的负面评价转发了这条推文。

有网友认为，宣传报道应守住底线，不应将别人的悲痛变成冷血的调侃对象。约20分钟后，这篇推送文章已被删除。

东莞玉兰大剧院相关工作人员受询时证实官宣推出了“问题文章”并称：“是的，非常抱歉，我们已经对此做了删除处理。”

对于相关人员是否因此受到处理的问题，前述工作人员称：“后续我们会做一些相应处理。”

“玉兰大剧院”微信公众号的运营主体是东莞市保利玉兰大剧院管理有限公司。据玉兰大剧院官网显示，东莞市保利玉兰大剧院管理有限公司成立于2005年11月24日，隶属于北京保利剧院管理有限公司，公司全面负责东莞玉兰大剧院及其附属设施的经营管理。

