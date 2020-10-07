台湾国防部成立“防卫动员署” 每年召训量翻倍

台湾国防部遵循台湾总统蔡英文政策，进行后备战力改革，国防部长严德发今日上午在立法院受访时，首度公布四大改革作为，并表示，国军将针对后备单位，成立行政院三级机构的“防卫动员署”，且每年召训量将自现今的12万人增为26万人。

根据《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会今日邀请严德发进行业务报告，严德发会前受访时被问及后备战力改革时，首度说明针对“组织、部队、训练、装备”的四大改革作为。

严德发表示，首先组织方面，成立行政院三级机构“防卫动员署”；部队方面，则将现今18个县市地区后备指挥部，全数改隶属各作战区，以作战导向编管，原本七个后备旅也增加至12个，后备战力会越来越强。

装备方面，严德发表示，装备将会和常备部队一致，都已完成规划；至于训练方面， 后备军人教召频次，将自现行两年一训、一次五到七天，改为一年一次、一次14天，且年训量可自现今12万人提升至26万人。

另据台湾渔业署网站“射击通报”专区所披露的信息，台湾海军司令部本月将在台湾西南方外围海空域进行实兵“专案操演”，演训区域接近台湾防空识别区西南角。严德发对此表示，国军在西南、东南海空域都有联合海空操演，属于年度计划性操演，他也要借此呼吁中共当局节制，共同维护台海和平安全，不要改变、破坏现状。

