美国防部：台湾增加的军费仍不足以确保其防御能力

美国国防部高级官员昨天表示，台湾计划大幅提高国防经费14亿美元，是朝着正确的方向迈出的一步，但面临中国大陆日益的威胁，仍不足以确保防御能力。

根据路透社报道，台湾提出明年的军费开支为4534亿元新台币(约214亿新元)，而今年的预算为4113亿元新台币，增幅超过10%。

负责东亚事务的美国国防部印太事务首席副助理部长海大卫（David Helvey）在美台商会主办的线上国防产业会议表示，解放军对台湾因应武吓的能力和战备是一项考验。

他指出，虽然解放军的行动是真实和危险的，但解放军并非不可战胜，台湾可以通过明智的投资，向北京当局发出明确信号，即台湾社会及其武装力量绝对致力于保卫台湾。

谈到台湾的国防预算，他说，增加的预算是正确的方向，不过，并不足以确保台湾能利用地理位置、先进技术、劳动力和爱国人口，将台湾的固有优势进行输送使其具备强大的防御能力。

海大卫还表示，台湾必须继续在自主发展和对外采购之间的国防投资上寻求平衡，同时避免在有限资源无法带来良好回报的领域进行过度投资。

他表示，美国鼓励台湾投资“以量取胜的小实力”，让“来犯或攻击必付出庞大代价”。

这些实力包括尽量采购海岸防御性导弹，以及其他有助防御海岸和滩头的能力，包括短程对空防御、水雷、快速打击舰艇、自走砲及先进的监控设备。

海大卫也表示，台湾必须加强后备兵力，训练上“应向国民展现…虽小但可控的行动可以支援台湾的国防 ”。

