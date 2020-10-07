39国在联合国吁中国尊重人权 中国回应：先好好照照镜子

美国、日本及许多欧洲联盟国家今天联合呼吁中国尊重维吾尔等少数民族的人权，并对香港现况表达关切。

根据法新社报道，德国驻联合国大使赫斯根 （Christoph Heusgen）在一场关于人权的会议上宣读这项倡议，他说：“我们呼吁中国尊重人权，尤其是少数宗教及民族族群的权利，特别是在新疆和西藏。”

共有39国签署这项倡议，包括美国、阿尔巴尼亚及波斯尼亚等多数欧盟成员国，还有加拿大、海地、洪都拉斯、日本、澳洲、新西兰等。

这些国家在宣言中还表示深深关切新疆的人权状况及香港的近期发展。

宣言提到：“我们呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员（UN High Commissioner for Human Rights）在内的独立观察员即刻、有意义且不受约束地进入新疆。”

这39国也要求中国维持香港的自治、权利及自由，并尊重香港司法独立性。

国际人权组织“人权观察”（Human Rights Watch）对此赞许称“即使中国对发声的国家施以持续威胁及恫吓手段”，仍有如此多的国家在宣言上签字。2019年，英国起草类似宣言，当时仅有23国支持。

但赫斯根宣读倡议之后，巴基斯坦特使紧接着起立宣读包括中国在内的55个国家签署的声明，谴责任何利用香港局势作为干涉中国内政的借口。

另据央视新闻报道，中国常驻联合国代表张军回应上述宣言时称，指责别人之前，还是先好好照照镜子，看看自己。他提到疫情导致20多万美国人失去生命。美国政府需要做的是治病救人，而不是传播政治病毒，到处制造麻烦。张军还指，应该消除种族歧视、停止战争犯罪、切实履行国际人权义务的是美国。

张军也谴责美国、德国、英国等对各方呼声置之不理，执意挑起对抗，滥用联合国平台，将人权问题政治化，蓄意挑动政治对抗，传播虚假信息和政治病毒，恶意抹黑中国，干涉中国内政。中方对此表示坚决反对和完全拒绝。

张军警告美国：“你们的卑劣行径完全违背历史潮流”。他指责美国完全站在了历史的错误一边，站到了国际社会的对立面。其陈词滥调完全不符合事实，其政治阴谋绝不可能得逞，并称“指责中国遮不住你们的人权劣迹”，吁请美国“该醒醒了！”

张军还批评德国、英国等国家罔顾事实、违逆正义、破坏合作，对自身和美国的人权劣迹视而不见，“选择性失明”，大搞双重标准，一味追随美国，甘愿做美国的帮凶，正告对方趁早收起傲慢与偏见，悬崖勒马。

