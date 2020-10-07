中国预计2022年前后完成空间站在轨建造 未来两年进行11次发射

中国的航空业发展迅速，有消息称，中国空间站各舱段研制进展顺利。2022年前后，中国将完成空间站在轨建造计划。为此，中国未来两年将进行11次发射，先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，进行空间站基本构型的在轨组装建造。其间，规划发射四艘神舟载人飞船和四艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给。

据央视网报道，执行空间站建造阶段四次飞行任务的航天员乘组也已经选定，正在开展任务训练。每个乘组三人，由执行过飞行任务的航天员担任指令长。

中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬说：“航天员系统本着从难从严，从实战出发，试训一体的原则，安排航天员参加了近百次的工程研制和试验活动。包括人船、人船地、人船站地联试，出舱活动的水下验证实验，和功效学的评价等各项实验。”

中国载人航天工程总设计师周建平指出：“我们也是一直按照我们的计划，我们的节点，积极稳妥地推进这项工作。到现在为止，我们的关键技术已经全面突破，我们明年将开始载人航天工程第三步，就是空间站工程的全面实施。”

从2017年的3月开始，航天员的训练就全面转入空间站的任务准备。由于空间站的任务周期为三到六个月，对航天员的身心素质，知识储备以及应急处置的能力都提出了更高要求。目前，执行空间站建造阶段4次飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

黄伟芬指出：“我们综合考虑了航天员的飞行经验，现状，他们的年龄，以及心理相容性协同配合，后续的发展等因素。综合考虑了这些因素，然后统筹搭配了四次飞行乘组，每个乘组是三个人，是由执行过飞行任务的航天员担任指令长。”

10月1日，第三批18名预备航天员加入航天员队伍，包括七名航天驾驶员，七名航天工程师和四名载荷专家，他们将参加空间站运营阶段各次飞行任务。

据中国航天科技集团微信公众号介绍，中国空间站任务寿命将达到15年左右，可供三名航天员长期在轨驻留，半年一轮换，可供六人短期驻留10天左右，以便交接班。