香港中大研究报告：四川页岩气开采会诱发地震

中国四川去年发生多次地震。香港中文大学研究团队就四川盆地南部威远页岩气田（WSGF）的地震序列，展开详细研究，发现当地去年二月的一次地震，震源深度仅一公里，有别于传统极浅层断裂不会产生地震的观点，而两次前震的震源深度，则与当地为从页岩中开采油气，而利用水力压裂技术让页岩产生的裂缝深度一致，并发表报告，证实页岩气开采活动会诱发地震。

根据《星岛日报》报道，近年四川地震频发，去年二月自贡市荣县更曾于两日内，接连发生三次四级以上地震，造成两人死亡。因当地自2012年起开采活动急剧增加，不少居民怀疑地震与此有关。香港中大地球系统科学课程教授杨宏峰率领团队，对WSGF地震序列展开详细研究，并于八月发表报告，证实页岩气开采活动会诱发地震。

团队指出，去年二月发生的三次地震，两次发生在位于志留纪页岩层内的一条拆离断层上，震源深度约为2.7公里，与当地为开采页岩气而进行的压裂活动，所产生的裂缝深度脗合，而两者之间密切的时空关联性表明，两次前震均由压裂活动引起，可能是由于断层流体孔隙压力增加，引致断层滑动。

此外，主震发生在深度只有1.5公里的墨林场断层上，震源深度仅一公里，从卫星图片看到明显的地表变形，对于这种相对较小的地震，如此清晰的地表变形非常罕见，同时也说明震源深度很浅，有别于传统观点认为，深度小于两公里的极浅层断裂不会产生地震的说法。

世界各地对能源需求上升，团队认为，研究结果对地震物理和页岩气的可持续发展非常重要，强调评估诱发地震灾害的相关成因及预防风险，工业界、学术界及决策机构的多方面合作，不可或缺。