陈其迈首个施政报告：高雄面临数十年来难得一见的历史机遇

高雄市长陈其迈今天（7日）在高市议会进行上任后首度施政报告，除重申施政四大优先与各项重要市政方案，也强调高雄正面临数十年来难得一见的历史机遇，“能否掌握机会、为下一个一百年奠定扎实的发展基础，关键就是现在。”

据《自由时报》报道，整个报告过程，陈其迈的各种手势特别多，试图透过自然的肢体动作搭配口语内容，活泼阐述对高雄发展的诸多想法，宛如一场“迈迈秀”。

陈其迈报告内容首先提及产业转型，表示将在亚洲新湾区设立5G AioT创新园区、成立“雄5G智慧城”合作平台，协助传统产业如螺丝、金属制造等往高阶制造中心转型。行政院将投入50亿（新台币，下同，2.36亿新元）协助将前镇渔港打造为远洋渔业重镇及国际级观光渔港、两年内要如期完成。

增加就业方面，高雄市将组成“青年创业资源网”，青创基金再加码1亿、以4亿预算提供青年创业货款，明年度扩大办理大专生新创事业实习媒合。

设计与文化产业，高雄市府将推出“打造凤山中城”，结合卫武营国家艺术中心与周遭建军站艺术群落的文化艺术能量，积极争取“台湾设计研究院南部分院”“文策院南部中心”等，带动高雄文创及数位内容产业在此群聚发展。

交通建设，积极推动高捷冈山路竹延伸线、小港林园延伸线及黄线等。解决空气污染方面，高雄市计划逐年降低碳排，朝2030年减碳20%、2050年减碳50%目标迈进，市府将要求国营企业提出短中长程减量计划。

重要政策部分，针对积淹水热点加速提出改善方案，配合行政院“班班有冷气”政策，未来两年内进行本市国中小装设冷气及补助电力改善费用；鼓励全民运动、规划夜间开放学校户外运动场，积极推动社会住宅。

社会福利部分，高雄市将持续增设公共托育资源，落实中央“一学区一日照中心、区区有住宅型长照机构”目标，起全额补助本市具重大伤病、免疫功能不全、慢性阻塞性肺病之65至74岁长者，免费接种23价肺炎链球菌多糖体疫苗，2011年度规划透过补助执行居家医疗服务之特约医疗院所、诊所与居家护理所医疗人员提供医疗诊疗护理服务，提升服务范围。