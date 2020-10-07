陆资赴台买房第三季仅五件 创单季第二低纪录

最新出炉的陆资赴台购屋统计显示，第三季仅有五件成交，总额更仅过1.05亿元（新台币，下同，500万新元），均创下季度统计以来，单季买进件数、总额第二低纪录。

根据《自由时报》报道，台湾是在2002年8月8日开放陆资可赴台购买房地产，统计从2002年开放后至今年第三季为止，陆资累积赴台买进628件房地产，总额近112亿元。根据台湾内政部地政司统计，自去年第二季开始，陆资赴台购屋单季度均维持两位数，除去年第四季仅14件外，其余季度均超过20件，不过，今年第三季则瞬间萎缩至仅有五件。

信义房屋不动产企研室专案经理曾敬德表示，台湾对于大陆人士来台购屋敏感，因此也设了很多条件，实际上来台购屋的数量极为少数。

瑞普莱坊市场研究暨顾问部总监黄舒卫表示，三大原因影响陆资购至台湾不动产。首先是中美贸易战全面开打，从产业链、智财权，乃至与5G、AI相关的龙头企业只能二选一，短期恐怕只有大陆台厂处分的脱钩需求，没有陆资投资台湾的理由。

其次，美国大选把反中情绪当成印票机，激化两边爱国主义情绪所引发的意识形态冲突，上纲上限到外交事务，甚至牵连中美企业必须撤离对方国家、资本市场，当然扫到两岸相关往来都被放在显微镜下检视，降低投资意愿。最后，冠病疫情客观地阻断全球商务的往来、资讯信赖度，更使投资进入冰点，就算自住、自用，只要需要隔离，就显得困难重重，根本追不上台湾房市一日三价的波动。

因国际政治经济以及疫情风险的不确定性，已经完全凌驾经济理性的判断，两岸房产即使再热，短期都只能岛内盘各自努力。