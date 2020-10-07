大陆军机再进台西南空域 罕见回应台军广播称“台湾地区”

大陆解放军今晨侵入台湾西南空域遭广播驱离时，罕见发话反击，称台湾为“台湾地区”、他们正进行“例行训练”等，这也是解放军今年第一次针对广播回应。

根据《自由时报》报道，根据广播及轨迹记录，今天早上5时20分解放军军机再度进入台湾ADIZ（西南空域），高度7000公尺，台湾空军照例在空警戒、广播驱离，“中华民国空军广播，位于台湾西南空域高度7000公尺的中共军机注意！你已进入我ADIZ，影响我飞航安全，立即回转脱离！”同一时间，空域外有三架美国空军KC135加油机，正由南海经巴士海峡编队返回嘉手纳基地。

但不同以往的状况是，今晨在台湾空军广播驱离后，解放军首度发话回应重复称：“台湾地区，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动！”

“台湾西南空域”粉丝专页管理员许先生分析长期记录，指出过去回应内容只听过“正在执行任务”，没有听过“正在进行训练”，更是第一次记录到解放军直接发话称“台湾地区”，显见中国大陆已经把西南空域当自家，反而认为台湾空军驱离是干扰，步步进逼的态势值得注意。

针对大陆军机绕台巡航，解放军东部战区发言人曾指出，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队有决心、有能力挫败一切“台独”分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。