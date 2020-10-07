减少菜品提高价位 四川通江“制止浪费”公约引争议

四川通江县一自媒体转发的《通江县餐饮行业制止浪费自律公约》（以下简称《公约》）引发争议。《公约》规定，“两桌及以上宴席：餐饮服务单位坚持按每桌不超过18个菜品，价格不低于588元（人民币，约118新元）的标准实施。”不少网民认为，这不是在提倡节约，而是在提倡餐饮涨价。

根据红星新闻报道，《公约》的发文出处为通江县人民政府网站，于9月30日发出，落款为“通江县餐饮协会”，实施时间从2020年10月1日起。

《公约》提到：本公约适用于通江县餐饮服务单位，包括酒楼、餐馆、餐厅（含饭店、宾馆、酒店、度假村、农家乐中对外经营的餐厅）、火锅店、小吃店、快餐店、面馆，及集体用餐配送企业。餐饮服务单位应张贴制止餐饮浪费行为倡议书，大力宣传“厉行节约、制止浪费”的餐饮消费方式，积极引导广大市民节约用餐、文明消费。

当地餐饮行业的一位老板坦诚说，《公约》发出之后，确实存在“变相涨价”的嫌疑。通江县的消费水平，一般办席在10桌以上，收费标准为500元左右（每桌送酒水），每桌约有22到26个菜品，菜品多少看订席桌顾客需求。订席桌顾客可以讲价，一般最终执行价为每桌450元（不含酒水）。《公约》里规定的每桌不高于18个菜，价格不低于588元，按照通江餐饮的消费水平，“确实价格提高了。”

网友对此评论称：“不低于588，提倡节约？”“这是在提倡节约，还是在提倡餐饮涨价？前面22个菜才五六百元，现在18个菜还不低于588元。这是提倡不要数量，要质量吗？”“菜品少了，价钱还上去，哪里是节约？”

当地餐饮协会会长在受询时表示，这是通江县商务局用餐饮协会名义搞的。当地商务局副局长随后在接受询问时却否认该条款是当局制定，而指是由通江餐饮协会制定，然后在通江县商务局备案，现已从官方网站撤下，预计国庆假期之后再处理该事。该副局长还说，《公约》为9月30日在网上发出，目的是在国庆长假期间提倡大家节约，制止浪费行为。

不过，受访的餐饮协会会长表示，18个菜花费588元，“这个标准在通江不算高。”价格和餐饮环境、食材等有很大关系，有的酒店10多个热菜加上几个凉菜，每桌不到20个菜，价格为500多元。

会长还强调，《公约》里面的用餐标准只是一个建议，餐饮商家可以根据自己的情况来定。

一名餐饮协会内不愿具名的知情人透露，《公约》为通江县商务局召集餐饮商家开会制定。两桌以上酒席最多不超过18个菜，消费不得低于588元的标准是商务局喊餐饮商家开会，通过餐饮商家协商之后由商务局最后拍板决定的。

该知情人介绍，虽然通江也有400多元一桌的席桌，但是因食材涨价，特别是猪肉涨价，500多元一桌的席桌，10多个菜也比较普遍，因此规定了一个最低标准：588元每桌，这一方面是为了保证商家的利润，另一方面也是为了防止商家打价格战抢客，进行不正当竞争，稳定市场秩序。此外，该知情人也表示，《公约》只是针对餐饮协会内的商家。