世贸组织称中国为全球贸易作出积极贡献

世贸组织昨天发布全球贸易预测更新时指出，中国在进出口领域都为全球贸易作出积极贡献。

据中新社报道，世贸组织高级经济学家阿德里安指出，今年上半年全球个人防护装备出口增长了49%，预计其贸易额达到了980亿美元（1334亿新元），其中近44%来自中国。上半年全球口罩贸易额预计达到710亿美元，同比增长87%，其中57%来自中国。

阿德里安还说，当其他经济体仍处于困境时，中国已出现复苏。中国是最大的旅游消费国，亚洲一些最不发达国家从中国游客身上受益，而这些国家现在因失去了大量中国游客而承受损失。中国将在最不发达国家的旅游业复苏上发挥作用，尤其是对亚洲地区的最不发达国家来说。

世贸组织高级经济学家科尔曼·尼则指出，中国的进口需求维持了区域内的贸易，出口表现也好于预期。今年上半年亚洲区域内贸易同比下降了6%，但中国从亚洲其他国家的进口仅下降了1%，中国支持了亚洲区域内贸易。若不包括中国在内，亚洲区域内贸易下降了9%。中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球需求作出了贡献。

世贸组织副总干事易小准当天在新闻发布会上说，疫情对全球贸易的影响在不同地区差别较大。相对而言，亚洲地区的贸易量下滑较少，而欧洲和北美地区的贸易缩水幅度较大。