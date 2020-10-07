国民党提台美复交 江启臣：对中华民族有益

台湾在野的国民党昨日（6日）在立法院提案通过台美复交以及美国援台案，中国大陆国台办呼吁有关人士应该明辨是非，国民党主席江启臣今日上午接受广播节目专访时称，捍卫中华民国主权与台海安全，就是对中华民族最有益的事情，他希望中共可以体会，大家彼此尊重，“中华民国是一个主权国家。”

据《自由时报》报道，在节目结束后接受媒体访问时，对于主张台美复交，是否会影响国共关系？江启臣说，大家都忘了过去台美原本就有邦交关系，提案最重要的目的就是让台美关系可以正常化，他强调，“亲美和陆”政策一直是国民党的路线与基调，国民党的提案并不违悖。

他还说，国民党绝对明辨是非，站在中华民国的立场，维护中华民国的存在与主权以及台海安全和平，才是对中华民族最有利的事情。

江启臣在节目中提到，捍卫中华民国主权与台海安全，就是对中华民族最有益的事情，现阶段两岸互不承认主权、互不承认治权，至于美方与其他国家是否愿意与台湾建交，有其各自考量，台湾希望在国际上有平等的地位，否则设置外交部干什么？

他强调，最近一个月来中共军机绕台，其中虽有美中对峙因素，但台湾首当其冲，国民党应该提醒蔡政府，而且民调显示五成以上民众都认为美国应该帮忙协防台湾，而且依照台湾关系法国民党要求蔡英文总统向美方表达给予台湾必要协助，这是反应民意，他并说，今天如果是国民党执政，台海不会那么紧张。

江启臣说，既然蔡政府一再宣称台美关系良好，过去台美也曾经有过邦交，就应该推动复交，国民党做为在野党当然可以提案，而且外交部长的工作就是推动台美关系正常化。