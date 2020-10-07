中国外交部回应联大发言：近70国支持和呼应中方立场表明公道自在人心

中国外交部发言人华春莹指出，近70国在第75届联合国大会第三委员会发言，支持和呼应中方立场，再次表明，公道自在人心。少数西方国家借涉港、涉疆问题抹黑中国的企图再次以失败告终。

根据中国外交部网站消息，有记者针对西方国家在联合国大会第三委员会就涉港、涉疆问题发表宣言，而另一方面，也有数十个国家发言支持和呼应中方立场，反对西方国家干涉中国内政，问中方对此有何评论。

华春莹表示，巴基斯坦代表55国就涉港问题做共同发言，古巴代表45国就涉疆问题做共同发言，支持中方在涉港、涉疆问题上的立场和举措。这些国家认为，中国制定和实施香港特区维护国家安全法有利于“一国两制”行稳致远，有利于维护香港的繁荣和稳定，香港广大居民的合法权利和自由也可在安全环境下得到更好保障。这些国家赞赏中国新疆依法采取一系列措施，应对恐怖主义和极端主义威胁，保障新疆各族人民人权。这些国家强调，不干涉主权国家内政是《联合国宪章》重要原则，坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，反对对中国进行无端指责和无理干涉。

华春莹指出，这些正义呼声再次表明，公道自在人心。少数西方国家借涉港、涉疆问题抹黑中国的企图再次以失败告终。中方已多次阐明在涉港、涉疆问题上的立场。我想强调的是，涉港、涉疆问题根本不是一些势力鼓噪的人权问题，更不应被政治化。少数外部势力出于不可告人的目的，以人权为名行干涉之实。中方坚决反对任何人、任何国家、任何势力在中国制造不稳定、分裂和动乱，坚决反对借涉港、涉疆问题进行政治操弄，干涉中国内政。

华春莹强调，人权保障没有最好，只有更好。各国首先应是做好自己的事情。一些西方国家自身人权劣迹斑斑，难民问题久拖不决、人道主义危机屡屡上演，种族主义、极端主义、少数族裔问题抬头，反犹太、反穆斯林、反非洲后裔的言论和恶性事件频频发生，动辄对别国采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，严重侵犯他国基本人权，他们有什么资格对其他国家的人权状况说三道四？中方绝不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。

华春莹最后说，我们愿与各方一道，本着平等和相互尊重的原则，开展建设性对话与合作，共同促进国际人权事业健康发展。