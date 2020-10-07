台湾DRAM教父高启全：大陆半导体业发展在改变 台湾要掌握商机

被誉为“台湾DRAM之父”的高启全本月起告别紫光，恢复自由身。在紫光集团达五年的经历使他对中国大陆半导体业已有相当的了解，他日前接受访问时谈到，美中贸易战加剧，会使中国大陆往高阶技术的发展之路被封掉，但对中低阶技术无碍，发展速度可能会缓慢，但他预期大陆在未来的10年到15年，中低阶半导体供应链可望发展成形，他建议，未来几年内，台湾供应链与产业界需要积极掌握商机。

根据《自由时报》报道，高启全在台湾半导体业经历30年，近五年在中国紫光集团担任全球执行副总裁、旗下长江存储执行董事及代行董事长、武汉新芯执行长等职务；他表示，也许台湾有的人不认同他前往紫光发展，但这五年，他对中国大陆半导体产业、政策、工信部等相关部门做事方法，有相当程度的了解，他自认是一个懂美国与台湾半导体业、也懂中国大陆半导体业的人，期望被正面看待。

高启全坦承，过去五年，中国大陆确实投资半导体流于浮滥，但他规划长江存储采取一步一步来，稳健、踏实的做，主张先要建立自己专利与技术，才开始扩充产能，也就是先培养技术再盖厂，才不会亏损过多，这是很重要的关键，他预期长江存储有自己技术和专利，未来两三年将会在国际市场成为一家有能见度的公司。

高启全还表示，他离开紫光，是因五年合约到期，这期间他每年多一个孙子，总共有六个孙子了，却无暇享受天伦之乐，现年68岁的他，因此决定退休，回到台湾定居，有时会飞美国看看孙子，过自己想过的生活。