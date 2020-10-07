台湾拟换芯片身分证 以“台积电”证信息安全引非议

台湾内政部预计明年7月全面换发数码身分证，内政部部长徐国勇表示将使用台积电制造的芯片，信息安全方面绝对不会有问题，被网民讥讽“杀鸡用飞弹”，台湾信息安全专家、成大电机系教授李忠宪也表示，用台积电来为政策护航，徐国勇的说法相当无知和鲁莽，应该下台负责。

根据《联合报》报道，台湾内政部打算换发数码身分证，个人信息问题再引发疑虑。内政部长徐国勇昨天表示，芯片是用“台湾的骄傲、台湾的神山”台积电所制造的，后续也会用最严格的态度与方式保护台湾人民个人信息，不会有问题。

但是民间一直有许多反对使用芯片身分证的声音，网络上在今年4月由台湾人权促进会发起连署，反对全面换发芯片身分证。

一直反对芯片身分证的李忠宪认为问题相当多，他今天在面簿上表示，内政部用台积电来保证，根本不了解芯片信息安全的问题，并说政治人物拍胸脯保证这块芯片没有个人信息的问题，真的令人瞠目结舌。

他表示，台积电也帮大陆华为等公司制造芯片，但是绝对不表示这样就没有信息安全的问题。

李忠宪认为，台湾长期处在对岸的打压下，打造芯片身分证将成为敌人攻击的单点故障（Single Point of Failure)，“这样最基本的问题不晓得有多少人思考过？”

他表示，不只他反对，只要研究信息安全的人几乎都会反对这项政策，像是后量子电脑密码学的专家杨柏因教授，就很坚定地说：“没有人会想要这种东西吧”

李忠宪表示，台湾发展委员会为这块芯片所设计的未来计划,从出生到死亡都可以不用出门，利用这个数码身分证办理政府的任何公共事务，出生证明、死亡证明、财产转移、一直到电子投票，真的非常方便。

但他指出，这种对一般民众的方便也意味着对独裁者的方便，小则侵犯个人的隐私，要整谁就整谁，大则控制所有的身分，要有多少支持者就有多少支持的选民，想起来就觉得很可怕。