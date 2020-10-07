中国城镇化率44.38% 提前完成一亿人口落户目标

中国公安部最新数据显示，1亿人落户任务提前完成，1亿多农业转移人口自愿有序实现了市民化，户籍人口城镇化率由2013年的35.93％提高到2019年的44.38％。

据新华社报道，中国各地取消了农业户口与非农业户口之分，统一登记为居民户口，“十三五”期间，户口迁移政策全面放开放宽。31个省（区、市）及新疆生产建设兵团全部出台户籍制度改革实施意见，普遍放开放宽了农业转移人口和其他常住人口落户城镇的政策措施。

中西部地区除省会（首府）城市外，基本实现了落户零门槛。东部地区普遍降低了落户条件，部分大城市取消或降低了参加城镇社会保险年限的要求。南京、武汉、成都、郑州、西安等特大城市全面放开了高校和职业院校毕业生、技术工人、留学归国人员等群体落户政策。北京、上海、广州、深圳等超大城市建立了公开透明的积分落户制度。

目前，31个省（区、市）全部出台居住证实施办法。截至2019年底，中国全国已发放居住证超过1亿张，以居住证为载体的城镇基本公共服务提供机制基本建立。教育方面，“两免一补”资金和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带，惠及1400余万农民工随迁子女。就业方面，2014年以来累计开展农民工职业技能培训超过1亿人次。

此外，在社会保障方面，中国全国范围内建立起统一的城乡居民基本养老保险制度。截至2019年底，农民工参加职工基本养老保险6301万人、工伤保险8616万人、失业保险4958万人。在住房方面，各地加大对环卫、公交等农业转移人口较多的基本公共服务行业外来务工人员的保障力度，满足其基本居住需求，取得明显成效。