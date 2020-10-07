梁振英促宣道小学公开被除牌教师身份

香港九龙塘宣道小学一名教师被指有计划地散播港独，教育局先前以严重专业失德为由，取消该名教师的注册。中国全国政协副主席、香港前特首梁振英说，如果该名教师的犯事时间发生在今年7月1日后，已经是触犯了《香港国安法》，教师、校长都要“以国安法伺候”，并促该小学公开教师身份。



据香港电台报道，梁振英接受民建联立法会议员葛佩帆在社交专页访问时表示，害群之马的教师只属少数，但不能因少数老师的行为而令教育界蒙羞，因此有必要公开犯事教师的资料，以免其他教育同工蒙受不白之冤。梁振英促请宣道小学公开被除牌教师的身份，如果家长教师会知情，也应公开该教师身份，否则有可能要“吃官司”。



梁振英说，作为中华人民共和国香港特别行政区的一间小学，在“香港是中国不可分割的一部分”这事上，无得政治中立，学校各级教职员都要教授学生这一点，亦要防止及惩罚任何否定这一点的老师和学生。



梁振英也认为，将教师除牌并非“批斗”，教师犯事要受到批评和惩处，他呼吁家长和学生举报有问题的教师。