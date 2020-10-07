加媒：曾积极参与反修例的香港夫妇获批加拿大“公约难民”　

加拿大媒体报道，一对香港夫妇去年12月前往加拿大寻求政治庇护，至今年9月，二人收到加拿大移民和难民局通知，接纳他们的庇护申请，并将二人定义为“公约难民（Convention refugee）”。

根据香港01新闻引述《环球邮报》（The Globe and Mail）报道指出，该名男子今年33岁，在反修例运动中属前线抗争者，也是一个香港政党的成员，同时运作一个为示威者制作防具的仓库，提供示威用的防具。至于获庇护的女子今年30岁，也积极参与反修例运动。

该对夫妇在去年12月前往加拿大寻求政治庇护，报道称在香港的时候，曾经被没有穿着制服、类似国安人员的人拘查，警方也曾跟踪他们并寻查他们的寓所，但没有拘捕及控告他们。

报道还指，今年9月，二人收到加拿大移民和难民局通知，接纳他们的庇护申请，并将二人定义为“公约难民（Convention refugee）”。这名33岁男子接受访问时表示，终于可以在安全的地方生活，无需隐藏下去，他感谢加拿大的决定，形容加拿大与港人共同认同普世价值。

根据加国移民和难民局官方数字，自今年1月至6月，共有25人申请政治庇护，37起个案待处理，当时未有个案获批。也有报道曾指，根据加拿大移民和难民局的数据，于2014年至2018年期间，加拿大每年平均收到两到三份香港公民的庇护申请，五年间只有一起获得政治庇护。

加拿大是“五眼联盟”成员之一，另一成员国英国早前也开始接纳香港人的政治难民申请；美国较早前也向一对去年曾参与反修例运动的姐弟批出政治庇护，其中弟弟为陈彦霖的同学，二十多岁的姐姐已投身社会工作。

加拿大驻港使馆暂未回覆质询。