报告：亚太区亿万富豪的财富回升 中国大陆富豪人数创新高

《2020年瑞银/普华永道亿万富豪报告》显示，亚洲成为全球亿万富豪最多的区域，高达831人，占全球亿万富豪总数的38%。自今年4月初至7月底，亚太区亿万富豪的财富反弹36%，至3.3万亿美元（4.48万亿新元），显示当地区经济在疫情下正在复苏。

根据《信报》报道，普华永道香港私人银行顾问业务合伙人沉樱淇表示，香港的亿万富豪人数略为下降至65人，与长期平均数值相符。全球而言，亿万富豪的财富总额持续健康地增长，从去年度的3200亿美元，增长到本年7月的3560亿美元，其中工业、医疗保健和科技是三大领先行业。

地区性而言，亚太区亿万富豪的财富增长高达23%，至1.4万亿美元。传统的亿万富豪财富升幅在相比之下较为逊色，同期增长13%，至1.2万亿美元。亚太区亿万富豪在科技和医疗保健行业比例佔最高百分比，有181位(8%)。美洲地区有153位(7%)，欧洲、中东及非洲地区则有88位(4%)。

中国大陆亿万富豪的财富增长冠绝全亚洲，至7月底数目创下415人新高，总财富达1.7万亿美元，按年大幅增加71%，其中98%的亿万富豪更是白手兴家。中国内地亿万富豪佔亚太区亿万富豪财富的50%，佔全球则为17%，高于2018年的11%。

瑞银财富管理亚太区联席主管及瑞银香港区主管及行政总裁卢彩云表示，这反映了区内整体具备极高韧力，当中经济复苏的机遇庞大。