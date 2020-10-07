中国外汇储备结束五连涨 9月末余额降至31426亿美元

虽然人民币对美元汇率在9月升值，但中国外汇储备出现回落。中国国家外汇管理局10月7日公布的最新数据显示，截至9月末，中国外汇储备余额为31425.62亿美元（42700.35亿新元），较8月末回落了220.47亿美元，降幅为0.7%。

据澎湃新闻报道，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就今年9月份外汇储备规模变动情况答记者问时称：“9月，中国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。国际金融市场上，受境外疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。”

人民币对美元中间价从8月末的6.86升值到9月末的6.81，人民币对美元即期汇率则从6.85一线升值到9月末的6.7990。同时，美元指数在9月同步走高，从8月末的92.17一线升至9月末的93.8一线。

展望未来，外汇局指出，当前，境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻，不稳定不确定因素明显增多。但中国已进入高质量发展阶段，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，中国发展具有的多方面优势和条件没有变，有利于外汇储备规模总体稳定。