黄金周中国铁路运送旅客连续七天超千万

中国国庆长假进入后半程，中国铁路客流持续高位运行。中国国家铁路集团有限公司今天（7日）透露，已连续六天发送旅客超千万人次。10月7日，中国全国铁路预计发送旅客1200万人次，加开旅客列车1129列。

据中新社报道，10月6日，中国铁路发送旅客1133.2万人次。其中，北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客77.7万人次、233.7万人次、180.5万人次。

中国铁路上海局7日公布，中秋、国庆黄金周客流进入“返程模式”，长三角铁路预计7日发送旅客238万人次。

客流数据显示，自9月30日以来，中国长三角地区铁路单日旅客发送量基本恢复到去年同期的9成。10月1日，长三角铁路发送旅客309.9万人次，突破了今年以来长三角铁路旅客发送量记录，再创新高。9月28日至10月6日，杭州东站旅客发送量198.66万人次，居长三角铁路首位。

另外，10月1日至6日，中国交通运输行业运行总体平稳有序。全国道路预计发送旅客2.84亿人次，同比下降30.39%。全国水路发送旅客578.04万人次，同比减少53.11%。

据北京市公安交通管理局10月7日消息，10月7日至8日16至19时，各高速公路的进京方向将迎来车流高峰。北京站、北京西站、北京南站、首都机场、大兴机场也将迎来返程客流高峰。