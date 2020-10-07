美团：中国国庆热门景区外卖单量同比增200%

疫情之下，中国国庆中秋连休助推旅游复苏。美团外卖今天（7日）发布《美团外卖国庆消费大数据》显示，10月1日至10月5日期间，热门景区外卖单量同比去年增长200%。调研显示，热门景区外卖订单近3成来自导游，他们偏爱川菜、湘菜，订单平均单价超60元（人民币，12新元）。



据《新京报》报道，来自酒店的外卖订单比节前暴增150%，其中超过五成订单为地方特色菜。异国特色外卖订单量比节前增长60%，其中韩国料理、日料、泰餐、西班牙海鲜饭等品质餐食单量增幅较大。



数据显示，北京、上海、深圳、广州和成都，是国庆期间点外卖最多的城市，重庆、杭州、苏州等紧随其后。



受疫情影响，部分高校仍然处于封校状态。数据显示，国庆假期前五天，高校外卖单量同比去年翻了两番。



美团外卖提供的数据显示，10月1日到3日，跑腿日均订单量同比增长151%。美团跑腿小哥接到的需求既多样且个性化，送大闸蟹、买衣服、代排队、买奶茶、照看宠物等是最为普遍的需求。其中，跑腿代排队订单同比增长419%，成假日消费新趋势，90后为主要消费群体。



从区域来看，广州是今年黄金周前三天跑腿订单量增速最快的城市，苏州和杭州则紧随其后。