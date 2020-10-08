基辛格警告美中须为冲突设边界 以免重蹈一战覆辙

前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）说，美中必须为两国日趋激烈的竞争建立交战规则，否则有可能重演第一次世界大战前全球政治的不确定性局面。

据彭博社报道，现年97岁的基辛格周三（7日）在纽约经济俱乐部主办的视频研讨会上说：“两国领导人都必须要探讨超过哪个界限就不会再进一步威胁对方，然后，他们必须找到在较长时间内落实这种政策的方法。”

他补充道：“你可以说这完全不可能，如果完全不可能，我们将陷入类似于第一次世界大战的局面。”

在尼克松时期促成美中建交的基辛格说，美国彼时和中国建交的目标是制衡苏联。他曾说，要越来越警惕美中发生新冷战的可能性，他将之归因于技术进步对地缘政治格局的重塑。

基辛格认为，美国需要换一种“新思维方式”，来理解这个世界太复杂，以至于没有任何一个国家可以“实现在战略和经济上都具有其它国家无法威胁的单方面优势。”

美国国务卿蓬佩奥7月在尼克松总统图书馆发表演讲时，将中国领导人说成是一心寻求世界霸权的暴君，描绘了一幅这个国家一片黑暗的前景。他说：“一旦我们屈膝，我们的子子孙孙可能将会任由中共摆布，而中共当今所作所为是自由世界面临的首要挑战，自由世界必须战胜这一新的暴政。”