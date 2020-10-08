内蒙古书记：深刻反思推行统编教材问题

中国内蒙古自治区要求当地以蒙古语授课的小学改用国家通用语言教材，加强汉语授课，引发争议。十一国庆长假期间，内蒙古自治区主席布小林到地方调研统编教材使用情况，自治区党委书记石泰峰昨天（7日）主持党委常委会会议，强调深刻反思自治区推行使用国家统编教材出现的问题，深入查找深层次的原因，总结经验改进工作。

据《内蒙古日报》报道，石泰峰昨天主持党委常委会会议时强调，各级各有关部门要提高政治站位，坚持把推广普及国家通用语言文字作为重大政治任务，做好推广普及国家通用语言文字各项工作。

会议强调，要继续加强政策宣传和舆论引导，深入细致做好群众思想工作。要注重方式方法，确保各级各类学校教育教学工作健康有序进行。要深刻反思自治区推行使用国家统编教材出现的问题，深入查找深层次的原因，总结经验、吸取教训、改进工作。

另外，自治区主席布小林前天到阿拉善盟额济纳旗蒙古族学校，调研学校教育和推进国家统编教材使用情况，强调让蒙古族孩子们学好国家通用语言文字，在今后学习更多文化知识、更好融入社会、更精彩展示自我的过程中就有了更多机会，有助铸牢中华民族共同体意识。

内蒙古教育厅在今年8月26日宣布，自今年9月1日秋季开学起，要求当地以蒙语授课的小学一年级和初中一年级语文课开始使用国家统编教材。今后两年小学一年级的政治课、初中一年级的历史课也将使用统编教材，并改用汉语授课。

此前据许多境外媒体报道，这项新政策引发不少蒙古族人担忧本族文化和身份将受到冲击，引发抗议及罢课。

针对这些报道，中国外交部发言人华春莹曾回应说，这是“别有用心的政治炒作”。华春莹也说，国家通用语言是主权的象征，学习和使用国家通用语言是公民的责任和权利。

中国教育部副部长郑富芝上月底也回应说，推行国家通用语言文字是中国法律的规定，他认为现在有些不同的看法是暂时的，相信当地会处理好这件事。

