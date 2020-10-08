据悉美国正酝酿限制蚂蚁和腾讯 因担心支付系统威胁国安

知情人士称透露，美国政府正在探索对蚂蚁集团以及腾讯控股施加限制措施，因担心其数字支付平台威胁到美国的国家安全。分析认为，此举可能激怒中国并破坏全球潜在的最大规模首发上市。

据彭博社报道，不愿公开身份的知情人士说，美国高级官员围绕如何以及是否限制蚂蚁集团和腾讯控股支付系统的辩论最近几周已经加速，尽管最终决定尚未做出。

知情人士说，美国官员担心蚂蚁集团和其他中国金融科技平台将主导全球数字支付，反过来又可以使中国获取十数亿人的银行业务和个人数据。两位知情人士称，高级政府官员9月30日在白宫战情室举行的会议上讨论了这一设想。

不过官员们承认，在他们厘清机制问题之前，这一想法很难推进。而且事实证明，在官员们寻求法律上合理的方法时，这很难做到。

两名知情人士说，没有迹象表明这一设想已经提交给了美国总统特朗普，而执行需要获得他的批准。一位知情人士说在官员们开会讨论中国问题随后一天，总统感染了冠病，此后几天中，这一问题在高层没有取得太大进展。

美国政府内部讨论之际，互联网金融巨头蚂蚁集团正准备在上海和香港双重上市，可能就在本月底挂牌。蚂蚁集团在为其规模约350亿美元（475.69亿新元）的IPO做着准备，令公司总估值达到2500亿美元，为花旗集团的两倍。

蚂蚁集团在一份声明中说，它不知悉进行任何政府的讨论，并且“其业务主要在中国，我们对我们在中国市场的增长前景感到兴奋”。

腾讯没有立即回应置评请求。白宫、财政部和国务院官员拒绝置评。美国贸易代表办公室和商务部也没有立即回复置评请求。