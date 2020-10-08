港国安法实施百日 官媒指护航作用明显

昨天（7日）是香港国安法实施100天的日子，中国官媒发表文章称，绝大多数市民合法权利得到保障，社会秩序逐渐恢复，香港国安法正显示出越来越强大的“保驾护航”能力。

新华社昨天以《百日安澜 长治可期——香港国安法实施百日“护航”作用明显》为题发表文章，文中指，香港国安法实施已有百天，绝大多数市民合法权利得到保障，市民生活更加自由，社会秩序逐渐恢复，经济民生日渐展现新生机。香港国安法正显示出越来越强大的“保驾护航”能力，社会各界对于香港繁荣再现、长治久安的信心日益坚定。

文章引述香港法律专业人员协会会长王吉显称，香港国安法清晰界定了犯罪行为，香港警务处国家安全处严格执法，严格依据法律执法，拘捕了一些涉嫌违反香港国安法的犯罪嫌疑人，有力震慑和打击了反中乱港势力，彰显了打击极少数犯下危害国家安全罪行的人、保护绝大多数市民合法权益的立法初衷。

文章还说，上半年香港国安法即将制定的消息传出后，香港没有出现大量资金流出的现象，而是资金持续流入，反映了市场对香港的信心。

文章指出，多位人士认为，香港国安法“保驾护航”效果已经明显显现，并将继续为香港社会繁荣稳定、长治久安提供强大保障。

文章引述香港民建联副主席陈勇说，香港国安法实施后，暴力犯罪活动大幅减少，社会秩序正在恢复，营商环境得到更好保障。“香港国安法的实施顺应了民意，让市民生活恢复平静美好，大家认为它是拨乱返治、护佑香港的‘定海神针’。”

香港工联会副理事长麦美娟说，过去一年多来，在暴力和疫情双重打击之下，香港许多行业受到重创，基层工友生计受到严重影响，失业率大幅上升。香港国安法实施后，社会治安逐渐恢复，经济活动日益展现生机，人心逐渐回归安定，“大家普遍认为香港踏上了光明的道路”。