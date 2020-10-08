基金会捐资两学者夺诺贝尔奖 李嘉诚高兴泪下

诺贝尔医学奖公布三名得主，其中一位得主为加拿大亚伯达大学“李嘉诚应用病毒学研究所”总监霍顿。而昨日公布的化学奖得主美国生物学家道德纳，为加州大学柏克莱分校李嘉诚生物医学与健康科学讲座教授。李嘉诚在得知两人获奖消息后高兴得泪下，感谢他们及团队的努力为世界带来改变和希望。

据《星岛日报》报道，今年的诺贝尔医学奖得主分别为英国的霍顿（Michael Houghton）、美国的赖斯（Charles M. Rice）以及美国的阿尔特（Harvey J. Alter），因发现丙型肝炎病毒的卓越贡献而获奖。

其中一位得奖者、现年70岁的霍顿，受惠李嘉诚基金会的捐资，并发挥了巨大的推动作用。

霍顿是英国人，在加拿大亚伯达大学（University of Alberta）任职10年。他是亚伯达大学微生物学及免疫学系教授，同时是“李嘉诚应用病毒学研究所”（Li Ka Shing Applied Virology Institute）的总监。

该研究所于2010年成立，李嘉诚基金会及亚伯达省政府分别捐资2500万加元（2563.63亿新元）和5250万加元。

李嘉诚基金会发言人介绍，霍顿加入亚伯达大学更促成了病毒学研究所的成立。基金会对霍顿获奖感到无比激动和兴奋。

另外，两名女科学家法国的沙尔庞捷（Emmanuelle Charpentier）和美国的道德纳（Jennifer A. Doudna）因研究基因编辑获化学奖。道德纳为加州大学柏克莱分校李嘉诚生物医学与健康科学讲座教授。

两名得主研发一种名为CRISPR/Cas9的基因剪刀，可用来极度准确地改变动植物、微生物的DNA。这项技术对生命科学有革命性的影响，为新癌症疗法做出贡献，且有助治愈遗传类疾病。

道德纳2011年开始在李嘉诚基金会捐资的生物医学院和健康科学中心发展CRISPR－CAS9基因编辑技术，2014年被推荐为李嘉诚生物医学与健康科学讲座教授。2017年她来港与李嘉诚会面时，还亲自为李嘉诚上课，利用3D打印的乐高展示DNA剪辑的过程，李嘉诚当时还笑说要把全世界最酷的乐高送给孙儿。