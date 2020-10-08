台国防部增英文军事动态 证实解放军空警500昨进西南空域

台湾国防部昨晚（7日）首次以中英文版本发布中国大陆军机动态，指大陆军方一架次空警500预警机，当天进入台湾西南空域活动，台空军采取广播驱离、防空导弹追监与警戒兵力应对。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，国防部资料指出，大陆军方一架500预警机昨天从南面进入相同区域，再转向西方离开；台湾国防部官网的即时军事动态也首次以中英文版本呈现，并首次公布空警-500预警机监控照。

台国防部发布的解放军路线情报显示，解放军自9月16日起至今已13次侵扰台方，9月16日两架次运8反潜机进入台湾西南防空识别区；9月18日上午出动18架军机，分别是四架歼10、四架歼11、八架歼16、两架轰6，当中的12架越过台海中线；9月19日又派出一架运8反潜机、两架歼10机、两架歼11、12架歼16、两架轰6机分别进入台湾西南、西北空域，也跨越海峡中线。

此前，台湾社群网站“台湾西南空域”昨天发文公布录音档，指解放军军机当天清晨侵入台湾西南空域，被台湾空军在空警戒战机广播驱离时，罕见广播发话回应称：“台湾地区，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动！”台湾国防部长严德发当天在立法院证实有此事，“时而有之”，指的就是这架空警500。