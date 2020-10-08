服刑期获表扬 荆州原副市长马秋平被减刑四月

已于五年前落马的湖北省荆州市原副市长马秋平获四个月减刑，因在服刑期间表现良好，获得监狱的四个表扬。

据澎湃新闻报道，中国裁判文书网9月30日发布的相关刑事裁定书显示，汉江中级法院2017年2月14日判处马秋平犯受贿罪，获有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元（8.01万新元）。

上述刑事裁定书显示，马秋平服刑所在的湖北省沙洋平湖监狱提出减刑建议书。湖北省沙洋人民法院经审理查明，马秋平在服刑期间，能认罪悔罪；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。因此，获监狱四个表扬。另查明，该犯受贿所得财物折合人民币187.0668万元及罚金人民币40万元已全部履行。

湖北省沙洋人民法院认为，马秋平积极退缴受贿所得全部赃款，在考核期内获得监狱四个表扬，确有悔改表现，且减刑的起始时间已二年以上，符合减刑的法定条件，可以减刑。该犯报请减刑4个月的幅度符合法律规定，予以采纳。

马秋平被减去四个月有期徒刑，刑期至12月27日止。

公开资料显示，马秋平是湖北荆州人，1963年7月出生，1983年8月参加工作，2012年5月任荆州市政府党组成员、副市长。马秋平2015年2月被查，当月被免去职务，同年8月被开除党籍。

根据公诉机关的指控，马秋平2005年至2014年利用职务便利，为他人在征地拆迁、土地挂牌、规划许可等事项上谋取利益，非法收受29家单位和个人财物共计人民币220余万元。