台钱柜林森店大火酿六死 董事长练台生等被起诉

台湾的钱柜林森店今年4月间火灾造成六人死亡，台北地检署调查后，今日（8日）以失火、过失伤害、过失致死罪及违反消防法、职业安全卫生法等罪起诉钱柜董事长练台生等八人。

据联合报报道，台北地检署以失火、过失伤害、过失致死罪及违反消防法、职业安全卫生法等罪起诉练台生、店经理翁珮雯、资深襄理谢勇奎、王姓工头等七人及迪广公司法人。

钱柜成立于1986年，现任董事长为练台生，和好乐迪为台湾KTV两大龙头业者。 4月26日发生火警死伤后，钱柜执行长连福财转述练台生指示“做好该做的事，并负起所有应负的责任”。

钱柜4月26日发出声明强调，目前第一要务是全力协助救治伤者，使伤害降至最低，并配合罹难者家属善后，全力安慰家属；对于火灾发生原因，公司一定会配合消防单位调查处理，负起应负的责任，绝不推卸。

钱柜28日开重大讯息记者会，不过，练台生未出席，由钱柜高层出面致歉。检警为追查“谁关闭各楼层的区域广播系统”的关键事证，4月28日约谈林森店经理翁珮雯等三干部及一名消防承包商。

但四人互推皮球，没人敢说谁关掉开关导致各楼层警报器没响、无法排烟，检察官讯后依公共危险、过失致死等罪嫌命翁女30万元（新台币，下同，1.42万新元）交保、限制出境。检察官黄筵铭于5月22日传唤练台生到案说明，庭讯近两小时，谕令以100万元交保并限制住居、出境、出海。