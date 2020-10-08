内蒙古一医院推出预约上门服务 足不出户打针换药

中国内蒙古自治区人民医院推出上门就诊服务，病患足不出户就能打针换药。

据澎湃新闻报道，据该院护理部主任白雪梅介绍，线上预约上门就诊服务启动于9月15日，主要针对行动不便的患者，如老年患者或新生儿群体，上门服务的护士也是利用业余时间，不影响医院正常工作运转，“启动后很受欢迎，国庆之前两周多的时间，已经完成了几十例预约服务。”

呼和浩特的张先生在上门就诊服务启动之初，就迅速下载了相关的APP，他告诉记者，自己的母亲患有糖尿病足，此前曾在医院住院治疗过一段时间，但出院后仍需要经常换药，“每次换药我们都要全家出动，因为老年人行走不方便，我们家又是老小区没有电梯，每次都要抬上抬下忙半天，该担心摔到老人。”

在得知有上门就诊服务后，张先生立即通过APP给母亲预约了换药服务，第二天就有医院的三名护士带着医药箱和用品来到了家里，给老人进行一系列的清洗、换药流程，张先生说，这是自己第一次强烈感受到互联网时代带来的医疗便利和人性化服务。

据内蒙古自治区人民医院护理部主任白雪梅介绍，该项目在启动之初就受到了患者群体的欢迎，项目启动当天就有患者预约服务，国庆假期前运行两周多，已经完成了几十例预约服务，即使在国庆长假期间，每天也有两到三单的预约。

对于上门就诊服务的收费问题，白雪梅介绍称，由于该服务为院外活动，费用不能纳入医保。相比于门诊收费，会增加一些上门费用，“上门费用的收费标准，我们也是参考了外省类似项目的收费标准，再结合内蒙古的实际情况，在参考价的基础上又降低了约20％。”

在服务人员方面，白雪梅表示医院完全采取自愿报名的方式，“我们不能分流医护人员的在班时间，影响医院的正常运转，所以都是利用护士们的业余时间，只要满足条件资质、符合患者要求，护士都可以自愿报名参加。”

据白雪梅介绍，目前院里报名参加该项目的护士已经超过了1000人，每次上门服务都会由两到三名护士共同完成，既保证病人的安全，也保证操作的顺利进行。