蔡英文：台湾民主制度不断受特定势力的军事威胁

台湾总统蔡英文说，台湾的民主制度与安全不断受到特定势力的军事威胁与挑衅，随着疫情肆虐全球，共享的繁荣与生活方式受到前所未见的挑战。她也提到，将积极打造一个开放、自由且以遵循规范为秩序基础的区域，反对任何危及区域安全团结的具侵略性行为。

据联合网报道，蔡英文今天（7日）在台湾亚洲交流基金会举办的论坛上说，近年来印太地区在国际贸易总额的占比达50%，更占世界生产总值的60%，在全球产业供应链发展上举足轻重，角色日益重要，但由于国际场域的战略竞争加剧，使印太区域的地缘政治和经济形势产生了巨大变化，台湾民主制度与安全不断受特定势力的军事威胁与挑衅，随着疫情肆虐全球，台湾共享的繁荣与生活方式已面临前所未见的挑战。

蔡英文说，世界各国受到疫情影响，导致产业供应链重整、经济成长停滞、人民跨境往来受限、市场信心不足等问题，台湾所幸有坚韧的人民携手努力，在亚洲及全球表现相对优异，“我们捍卫了民主，克服了接踵而来的安全威胁，也平安度过了经济挑战”。

蔡英文说，印太各国和台湾在许多方面相辅相成，台湾愿意且有能力和亚洲伙伴合作，从她上任以来，秉持着“台湾协助亚洲，亚洲协助台湾”的精神，积极推动新南向政策，期盼与区域伙伴合作，一起促进永续发展并共同承担责任。

蔡英文说，新南向政策是台湾的亚洲区域战略，目标和理想与“东协印太展望”和印度的东进政策不谋而合，由于双方在经济和社会方面的互补，透过共同合作，可以彼此互惠互利。

蔡英文介绍，亚洲共同体的永续繁荣是新南向政策的重要目标，2016年来台湾已和新南向政策伙伴签署逾70项协定及备忘录，以深化经贸、教育、农业、科技等多元领域之合作关系，台湾去年和新南向伙伴的贸易总额近1120亿美元（1522.61亿新元），而今年上半年也已达约520亿美元，在疫情期间贸易依然稳健。

蔡英文说，将积极打造一个开放、自由、包容、透明、平等，且以遵循规范为秩序基础的区域，台湾已经再三证明是区域不可或缺的伙伴，她期待和世界各地的伙伴一起打造一个坚韧的未来。