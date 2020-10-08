美高官警告中国大陆勿试图武力收复台湾

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）周三（7日）警告中国大陆，不要试图以武力收复台湾。

据路透社报道，奥布莱恩在内华达大学拉斯维加斯分校的一次活动中说，中国正在进行大规模的海军建设，其力度很可能是自第一次世界大战前德国试图与英国皇家海军竞争以来从未见过的。

他说：“大举发展海军的目的之一是获得将我们赶出西太平洋的能力，并使他们可以在台湾进行两栖登陆。”

奥布莱恩指出，“但问题是两栖登陆是出了名的困难。”他指的是中国大陆和台湾距离100英里（160千米），且岛上鲜有适合登陆的海滩。

当他被问及如果中国大陆试图并吞台湾，美国有哪些选项时说：“这不是件容易的事，而且关于中国攻击台湾，美国将会如何回应，也有太多的模糊性。”

关于美国是否会出手保护台湾的问题，奥布莱恩指的是美国长期的“战略模糊性”政策。

美国依法必须向台湾提供捍卫自己的工具，但在中国大陆攻击时是否进行军事干预则不明确。美国若军事干预，可能导致与北京的冲突更加扩大。

奥布莱恩的谈话正值中国大大加强了台湾附近的军事活动。在美国11月3日总统大选前，中美关系陷入了数十年来的低点。

奥布莱恩重申，美国呼吁台湾增加防卫支出，并推进军事改革，向中国大陆表明动武的风险。他说：“你不能只花费GDP的1%，而台湾防卫支出仅占GDP的1.2%，只凭这样就想击退中国大陆。而中国正进行70年来最大规模的军力提升。”

他说，台湾需要在军事上“把自己变成一只豪猪”，并补充称：“狮子一般不喜欢吃豪猪。”

美国负责东亚地区的高级国防官员周二说，台湾计划明年增加14亿美元（19.03亿新元）防卫支出还不够。他说，台湾需要投资于提升各方面能力，包括增加部署海防巡航导弹、水雷、快速攻击艇、移动火炮以及高端侦察设备。