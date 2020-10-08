港媒：港府拟推出措施 便利大湾区港人投票

香港媒体引述消息人士报道，港府正研究推出措施，便利港人在大湾区居住生活，其中包括便利大湾区港人的投票安排。

据香港《星岛日报》今天（8日）报道，目前长居于粤港澳大湾区中国大陆城市的港人超过50万，中国中央政府在过去推出多项便利港人在大湾区发展的措施，下周发布的《施政报告》预计也会对大湾区发展有所着墨。

港区全国人大常委谭耀宗受访时认为，港府在积极推动港人到大湾区居住和工作的同时，也应保障港人的投票权，建议政府在明年的立法会选举推行大湾区跨境投票。

他说，长居大湾区的港人愈来愈多，他们对香港政策也有意见，并认为即使在疫情过后，也应实行大湾区跨境投票安排，“不应该只是疫情期间做，譬如监狱都可以投票，为何大湾区不可以投票呢？”

立法会换届选举暂定明年9月举行。谭耀宗对此相信，一年后疫情将会大为缓和，若推行大湾区投票，可从香港调派人手到大陆票站担任票站人员。他建议，可在大陆票站点票，设监察系统观看整个点票过程，候选人也可派代表到大陆票站监票。

他也认为，如果可在大湾区实行跨境投票，技术上也可做到在北京、上海等大城市设票站供港人投票。

被问到若开放予居大湾区港人跨境投票，是否会对居海外港人不公平，谭耀宗则说，旅居海外的港人离开了中国国土，正如“生果金”（高龄津贴）等福利政策，移居大陆的港人仍可领取，但移居到海外则不可以。