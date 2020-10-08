千亿市值公司董事长二婚刷屏 新郎婚前将3亿股票转给儿子

中国最大的黄金企业紫金矿业董事长陈景河周三（7日）大婚的照片和视频网上广为传播，一度登上热搜。

据澎湃新闻报道，新郎陈景河出生于1957年，今年63岁，业界有“有色金属的李四光”之称，是总市值约1500亿元（人民币，下同，300.26亿新元）的紫金矿业核心创始人、董事长。新娘钱冰38岁，网传资料为美国工商管理硕士，曾多年担任某著名金融公司渠道部副总裁，是一名经济师、并购交易师。

从网络流传的有关新娘钱女士资料来看，其现在是“赫拉之爱”的联合创始人。“赫拉之爱”官方资料显示，钱女士为赛艇运动员，美国工商管理硕士，曾多年担任某著名金融公司渠道部副总裁，服务高净值客服的财富管理。天眼查显示，赫拉之爱全称赫拉之爱（厦门）健康管理有限公司，注册资本为128万人民币，钱女士疑似其实际控制人。

Wind数据显示，当前紫金矿业总股本为254亿股，A股最新股价为6.15元，港股股价最新股价为5.16港元。目前，紫金矿业总市值约达1500亿元。

从股权架构看，紫金矿业的实际控制人是闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，背后是上杭县国资委、持股比例为23.97%。根据2019年年报，截至去年年底，陈景河持股1.27亿股，并不在前十大股东之列。

根据紫金矿业2020年半年报，在2020年7月27日，陈景河因为家庭财产分配安排，将持有的公司5100万股A股股票以非交易过户方式转让给其子。

陈景河现持有紫金矿业7605万股份(包括1500万股H股)。根据最新股价计算，陈景河现持有紫金矿业股份市值约为4.4亿人民币（持有A股市值3.75亿元、港股市值7740万港元），其子持有紫金矿业股份市值约为3.1亿元人民币。

据了解，陈景河发妻赖金莲已因病去世，陈景河去年专门发文悼念发妻。根据公众号“全球客家名人堂”授权转载的文章《紫金矿业董事长陈景河：忆爱妻金莲 》，陈景河与赖金莲是高中同班同学，大学毕业后两人结婚，2019年1月赖金莲因病去世。

陈景河有“有色金属的李四光”的业内称誉。公开资料显示，他毕业于福州大学地质专业、厦门大学EMBA，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。陈景河是紫金矿业的创始人和核心领导人，紫金山金铜矿的主要发现者、研究者和开发组织者，自2000年起一直担任公司董事长（其中2006年8月至2009年11月兼任公司总裁）。

公开资料显示，陈景河1957年出生在福建永定的一户普通教师家庭，恢复高考当年成功考入福州大学地质专业，毕业后进入福建省闽西地质大队，主要勘察汀江两岸；是福建省地质局最年轻高级工程师。

陈景河1992年9月辞掉体制内“铁饭碗”，主动申请去了紫金山金矿所在的上杭县矿产公司（紫金矿业前身）出任总经理；1992年起，随着对紫金山金矿的开采，陈景河带着这家在当时只有76名职工、总资产351万元、年净利润仅3万元的无名小企业，发展到2000年总资产已经达到约6亿元、年度销售收入约4亿元。

