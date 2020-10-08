美国商会会长：忧台海事故升级为军事冲突

美国商会会长韩儒伯（Rupert Hammond Chambers）认为，台湾海峡不会有刻意的军事冲突。更现实、更令人担心的可能性是，在台海附近军事活动增加，可能发生类似南中国海撞机那样的事故，进而升级为某种形式的军事冲突。

据中评社报道，韩儒伯6日在“美台国防工业会议”结束后举行的在线记者会上回应记者时说，美国现在是制定路线图迈向对台战略清晰化的时候，这种清晰化包括对北京和台北两方面发出信号，即北京若单方面进攻台湾，美国有实际能力支持其战略清晰度；而战略明确性不包括台湾单方面宣布独立，那将是一条粗大红线。

在评估台海安全形势时，韩儒伯承认目前形势紧张。他指出，现在美中关系和两岸关系都非常紧张，不过，他不认为台湾海峡会有刻意的军事冲突。他认为，不赞同中国大陆肯定会在接下来的几年里，策划一场对台军事行动的观点。中国大陆军队现代化进程似乎非常强劲，不会以任何方式消散。但他更担心的可能性是，在台湾岛附近军事训练活动的明显增加，可能发生2001年南中国海撞机那样的事故，进而升级为某种形式的军事冲突。这是更现实的一种情形。

韩儒伯预期，不管是特朗普还是拜登当选，相信美中关系在2021年会消停冷静一些，但不会回到2017年之前的状态。他分析，如果是特朗普连任，相信特朗普会致力于美国经济恢复，与中国大陆经济接触是其中一部分。美中两国也都会愿意冷静下来，以恢复经济正常运转。

韩儒伯相信，如果拜登当选，美方会有不同的优先，尤其是会将气候变化和环境政策作为对华政策的优先。这需要拜登政府让形势冷静下来，与中国大陆进行接触。中方也会提出自己的要价。他担心，中方会将美国对台政策和半导体政策，作为与美方就气候和环境问题进行接触的交换条件。

对于目前美国外交学界正在展开的对台模糊性与清晰化的辩论，韩儒伯认为，现在是美国制定“路线图”，在跨部门层面朝战略清晰方向迈进的时候了。他承认，此事必须小心处理，如果美国要走向战略明确的方向，需要确保有手段支持这种明确化。这需要特朗普政府或拜登政府勾画出迈向战略清晰化的过程。

韩儒伯称，这将需要向中国大陆发出某种信号，如果北京决定单方面进攻台湾，美国是有实际执行能力支持其战略清晰度的。对台湾方面也有一个重要的警告，即美国战略明确性不包括台湾单方面宣布独立，那是美国要置于台湾行动的“又粗又大的红线”。

韩儒伯相信蔡英文目前在“台湾独立”问题上维持了平衡的中道路线，不应成为担忧，但他承认，美方会密切关注随着2024年台湾选举来临，接替蔡英文人选的选择和民进党领导人过渡的过程中，蔡目前的温和平台能否得到维持。

此次会议举行前，有传闻台湾准备了军购清单。对此，韩儒伯指出，美国军售从提出到最后通知国会宣布，全过程一般需要12到18个月的时间。他不相信为此次会议准备武器采购清单的说法，但确认美国对台军售现已回归定期订单和例行程序的状态。

至于媒体最近报道的拟议中的美国对台出售水雷、无人机等，韩儒伯相信，确有许多项目在推进中，媒体报道了许多还处于待定状态的军售，也有一些项目处于即将通知国会的最后官方程序。他拒绝评论具体都有什么武器。这位美国对台军售推手称，希望能维持例行的、正常化的军购订单，有些军售的最后程序完成后，美国大选或总统就职不会成为通知国会的障碍。